Göz-Göz pes etmedi

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Göztepe, Kayseri deplasmanından da 1 puan çıkarmayı başardı: 1-1. 18'de Juan sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 21'de Olaitan'ın kullandığı köşe atışında savunmadan çıkan Heliton'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 34'te Mane çalımlarla ceza alanına sokuldu. Vuruşunda top kaleci Lis'ten döndü. Sağ tarafa açılan topu Cardoso şutladı. Lis iki hamlede topa sahip oldu. 48'de Mendes'in ortasında Opoku kafayı vurdu. Top direğin hemen yanından dışarı çıktı. İKİNCİ YARIDA

OYUN HAREKETLENDİ

60'ta Cardoso uzak mesafeden çok sert vurdu. Kaleci Lis kapattığı köşeden müdahalesine rağmen topu ağlarında gördü: 1-0. 77'de sağ kanattan kazanılan serbest atışta İsmail topun başına geçti. Yerden sekerek gelen topa son anda kaleci Onurcan müdahale etti. 79'da Cardoso penaltı noktası üzerine çıkardı. Onugkha dokunamadı. 85'te Kayseri ceza alanının dışından kazanılan serbest atışta Efkan, sol köşeye müthiş vurdu. Kaleci Onuralp'in bakışları arasında top ağlara gitti: 1-1. 90'da Benes'in yakın mesafeden şutunda kaleci Lis muhteşem uzandı.

EFKAN OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

GÖZTEPE'YI Kayserispor önünde Efkan Bekiroğlu yenilgiden kurtardı. Maça yedek 9 kulübesinde başlayan Efkan Bekiroğlu, 79. dakikada Olaitan'ın yerine oyuna girerken 6 dakika sonra topu filelere göndererek skora denge getirdi, büyük sevinç yaşadı.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, milli ara dönüşü Kayserispor karşısında, ligde son oynanan Konyaspor maçına göre on birde tek değişikliğe gitti. Bulgar teknik adam Stoilov, savunmada Furkan Bayır'ın yerine Taha Altıkardeş'i tercih etti. Sarı-kırmızılı ekipte, Slovenya kampında omzundan sakatlanan ve tedavisi süren Ogün Bayrak dün de forma giyemedi. Antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan Godoi maça yedek kulübesinde başlarken 66'da Taha'nın yerine oyuna girdi.

YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

GÖZTEPE, Kayserispor'a deplasmanında maçın son anlarında bulduğu golle beraberliği kurtarırken yenilmezliğini 5 maça çıkardı. İlk 4 haftada iki galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine yazdıran Göz-Göz, deplasmandaki çıkışını da sürdürdü. Daha önce gurbette Çaykur Rize ve Karagümrük'ü mağlup eden sarıkırmızılılar, Kayserispor beraberliğiyle ilk kaybını yaşasa da Avrupa Kupaları hedefine tutundu. İlk iki deplasman maçında fileleri tam 5 kez havalandıran İzmir ekibi yine golle buluşurken, bu sezon dış sahada ilk golünü de ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılar, iç sahada Fenerbahçe ve Konyaspor ile de berabere kalmıştı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, milli aranın ardından oynanan Kayserispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan bir gün önce yollara düşen sarı-kırmızılılar, kara ve hava yolunun yanı sıra özel araçlarıyla maçın oynanacağı Kayseri'ye akın etti. Kadir Has Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran taraftarlar, ilk düdükle birlikte tezahüratlarıyla takımı motive etmeye çalıştı. 90 dakika boyunca susmayan sarı-kırmızılı taraftarların ateşleyici gücü galibiyet için yetmedi.