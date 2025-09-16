Göztepe galibiyete inanıyor!

Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında cuma günü Gürsel Aksal Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, geçen sezon olduğu gibi yine rakibine üstünlük sağlamayı hedefliyor. 2024-25 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçit vermeyen sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Beşiktaş'ı geçen yıl sezonun ilk yarısında İstanbul'da 4-2 yenen Göztepe, kupa çeyrek finalinde de deplasmandan zaferle ayrıldı.

Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenerek kupada adını yarı finale yazdıran Göztepe, ligde ikinci yarıda İzmir'de ev sahibi olduğu maçtan da 1-1 berabere ayrıldı. Bu sezona da iddialı bir giriş yapan Göztepe, 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Göz-Göz, Kayserispor deplasmanından da 1-1 eşitlikle ayrılıp 1 puanı kaptı. Göztepe evindeki iki maçı ise kazanamadı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

2'nci hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılıların Konyaspor müsabakası da 1-1 sona erdi. Topladığı 9 puanla haftaya 4'üncü basamakta giren Göztepe'de bilet fiyatları da belli oldu. 1'inci kategori 6 bin 500, 2'nci kategori 5 bin 500, 3'üncü kategori 2 bin 750, 4'üncü kategori 2 bin, 5'inci ve 6'ncı kategori bin 500, misafir tribünü ise bin 950 TL olarak belirlendi. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.