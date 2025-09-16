Yenilmez armada Göztepe

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puana ulaştı. Ligde namağlup yoluna devam eden İzmir temsilcisi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından henüz yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri olmayı başardı. Bu tablo, camiada gelecek adına büyük bir umut yarattı. Geçtiğimiz sezon deplasmanlarda puan toplamakta zorlanan Göz-Göz, bu yıl dış sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İzmir ekibi, bu sezon gurbette oynadığı 3 maçta 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

EFKAN BEKIROĞLU SIFTAH YAPTI

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 gibi net bir skorla geçen Göztepe, Fatih Karagümrük karşısında da 2-0'lık galibiyet elde etti. Son olarak Kayserispor deplasmanında boy gösteren sarı-kırmızılılar, Efkan Bekiroğlu'nun frikikten attığı jeneriklik golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Bu sonuçların ardından puanını 9'a yükselten Göztepe, haftayı 4. sırada tamamladı. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, ligdeki namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

STOİLOV: MUTLU DEĞİLİM

OYUN ritimlerini zaman zaman kaybettiklerini dile getiren Stanimir Stoilov, "Elbette bu bahane olamaz. Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu sürdürmemizi oyuncularıma belirtmiştim. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık. Bunu attığımız golle başardık. Genele baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum. Performansından mutlu olmadığım oyuncular var. Bunu düzeltmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER FORMAYI KAPTI

GÖZTEPE, bu sezon kadrosunu daha alternatifli hale getirirken yaz transfer döneminde kadroya kattığı isimler kısa sürede formayı kaptı. Fransız ekibi Toulouse'a giden Brezilyalı forvet Emersonn'un yerine son haftada takviye yapılmazken, gelen oyuncular takıma doğrudan etki etmeyi başardı. Godoi, Rhaldney, Arda Okan, Cherni, Olaitan ve Janderson sarı-kırmızılı formayla kısa sürede öne çıktı. Yeni transferlerden Olaitan ve Janderson, Fatih Karagümrük galibiyetini getiren golleri kaydederken, Kayseri maçında da Efkan'ın golü 1 puanı getirdi.