Göztepe ile Beşiktaş karşılamasına saatler kaldı!

FARKLI SKORLAR



Takımlar arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.



İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı



Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 58 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

