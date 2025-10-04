Başakşehir’e asla nefes aldırmıyor

SÜPER Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek Göztepe son yıllarda rakibine karşı istatistiklerde üstün durumda. Sarı-kırmızılılar 2021 yılından bu yana turuncu- lacivertlilerle oynadığı 5 lig maçının 4'ünü kazanıp sadece 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe ilk olarak 14 Şubat 2021'de Başakşehir'i evinde 2-1 yenmeyi başardı. Göz-Göz, 2021-2022 sezonunda ise Başakşehir'i hem içeride hem de dışarıda mağlup etti. Gürsel Aksel ve Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçları İzmir ekibi yine 2-1 kazanmasını bildi. Göztepe geçen sezonun ilk devresinde Başakşehir'e deplasmanda 4-1'lik skorla boyun eğerek bu serideki ilk yenilgisini aldı. Rövanş maçında bu kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan Göztepe bu maçı 4-1 kazandı.