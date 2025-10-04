Göz-Göz’de ocak harekatı

Trendyol Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlerken ocak ayı için iç transferde şimdiden kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, takımın istikrar abidesi ve savunmanın bel kemiği Brezilyalı Heliton'u kaptırmamak için elini çabuk tutuyor. 2023-24 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılılara transfer olan ve 64 maçta forma giyen deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Geçen sezondan bu yana oyuncuya, Brezilya başta olmak üzere birçok kulüpten teklif gelirken, Göz-Göz yönetimi, iç transferde erkenden kolları sıvamayı planlıyor. Yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasından sonra girilecek yaklaşık 15 günlük milli takım arasında Heliton ve menajeriyle sözleşme uzatma konusunda görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

MAAŞI İYİLEŞTİRİLECEK

Yıllık 310 bin Euro maaş alan Brezilyalı savunmacının da ücretinde iyileştirmeye gidilmesi için tarafların görüşeceği kaydedildi. Takımda en yüksek ücret alan oyuncu yıllık bazda 750 bin Euro alan Juan olurken, Efkan, Rhaldney ve Janderson 690'ar bin Euro kazanıyor. 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Heliton'a da kulüpteki tavan maaşın teklif edileceği ifade edildi. Geçen sezon Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians, Heliton'un transferi için 2 milyon Euro bonservis teklif etmiş ancak Göztepe bu rakamı düşük bularak reddetmişti. Yine yaz transfer döneminde İsmail Kartal'ın görevden ayrıldığı Persepolis ekibi de tecrübeli ismi transfer etme girişiminde bulunmuş ancak somut adımı atamamıştı.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR

Süper Lig'de yarın evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Göztepe'de iki eksik göze çarpıyor. Ligde 7 maçta namağlup unvanını koruyan sarıkırmızılılar, hem seriyi sürdürmek hem de Avrupa yolunda önemli bir engeli daha aşmayı planlıyor. Göztepe'de kritik maçta iki oyuncu forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren sağ bek Ogün Bayrak ile Beninli orta saha Junior Olaitan mücadelede forma giyemeyecek.