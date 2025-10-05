Tek hedef galibiyet

Trendyol Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Göztepe, 8. hafta mücadelesinde bugün sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. İzmir ekibi, taraftarının desteğiyle bu akşam galibiyet arayarak üst sıralardaki konumunu korumayı ve Avrupa kupaları hedefinde güçlü bir adım atmayı hedefliyor. Ligde bir maçı eksik Başakşehir ise 6 puanla 13. sırada konumlanıyor.

OLAITAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte omuz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan sağ bek oyuncusu Ogün Bayrak sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Slovenya kampında yaşadığı sakatlık sonrası antrenmanlara dönmesine rağmen tecrübeli oyuncu bu karşılaşmada riske edilmeyecek. Beninli orta saha Junior Olaitan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak. İzmir ekibi, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İzmir temsilcisi iç sahadaki tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alırken, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

SARI KART ALARMI

GÖZTEPE'DE gözler bugünkü Başakşehir maçına çevrildi Milli araya 3 puanla giriş yapmak isteyen İzmir ekibinde önemli karşılaşma öncesi sarı kart alarmı verildi. Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, karşılaşma öncesi 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunan on birin iki önemli ismi Arda Okan ve Anthony Dennis'i özel olarak uyardı.