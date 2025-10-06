Göz-Göz hata yapmadı

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i konuk etti. 17. dakikada sol kanattan güzel hareketlerle ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunu Lis kurtardı. 20. dakikada sağ kanattan Wanderson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 23'te Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. 26'da penaltı atışını kullanan Juan topu üstten auta gönderdi. 43. dakikada Allan'ın uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruş ağlarla buluştu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

58'inci dakikada Göztepe'de Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Janderson'un topukla kale önüne gönderdiği topu kaleci Muhammed kontrol etti. 62'de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti. 73'te sağ kanattan Janderson'un yaptığı ortada ceza sahası içindeki Sabra'dan önce top kaleci Muhammed'de kaldı. 79'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sabra'nın şutunda kaleci Muhammed'in meşin yuvarlağı kornere çeldi. Maç 1-0 sona erdi.

STOİLOV'DAN İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçtiğimiz hafta 0-0 berabere kaldıkları İkas Eyüpspor maçının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı. O müsabakada ilk 11'de yer alan Efkan Bekiroğlu'nun yerine orta sahada Novatus Miroshi forma şansı buldu. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Junior Olaitan Ishola ve Ogün Bayrak maç kadrosuna dahil edilmedi.

FUTBOLCULARDAN FİLİSTİN MESAJI

Türkiye'de oynanan her spor müsabakasında olduğu gibi dün de İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme tepki vardı. Tribünlerde Filistin'e destek pankartları açılırken, iki takım futbolcuları da sahaya "Filistin'e özgürlük! Free Palestine!" yazılı pankartla çıktı. Oyuncuların çıkışı esnasında taraftarlar da alkışlarıyla destek verdi.