Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe savunmasıyla dikkat çekti! 'Duvara karşı oynadık' diyen Mourinho haklı çıktı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sezonun ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı ve ligde ikinci sıraya yerleşti.

GÖZTEPE SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir temsilcisi, bu süreçte birçok alanda zirve mücadelesi verirken, özellikle savunma performansıyla öne çıktı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, şu ana kadar oynadıkları 8 maçın 6'sında kalesini gole kapatırken, sadece iki karşılaşmada toplam 2 gol yedi. Bu savunma performansıyla Göztepe, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.