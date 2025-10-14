Castilho harekatı

Trendyol Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Göztepe, devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosuna nokta atışı bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Brezilya Serie B ekiplerinden Coritiba forması giyen Iury Castilho'yu gündemine aldı. 30 yaşındaki deneyimli santrforun sözleşmesinin önümüzdeki ay sona erecek olması, Göztepe'yi transfer görüşmelerinde avantajlı bir konuma getiriyor. Bu sezon Coritiba formasıyla 31 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Castilho, hem tecrübesi hem de fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, özellikle ikinci yarı öncesinde takımın hücum çeşitliliğini artırmak istiyor.

SİSTEME UYGUN BİR İSİM

Renan Viana ve Gustavo Coutinho gibi genç isimlerin yanı sıra, tecrübeli bir forvetin de takıma kazandırılması hedefleniyor. Castilho'nun hem merkez forvet hem de kanat forvet pozisyonlarında oynayabilmesi, Stoilov'un sistemine uyum açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. İzmir ekibinin, oyuncunun menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdiği ve mali şartlara bağlı olarak transferin Ocak ayı başında resmiyet kazanabileceği öğrenildi. Yönetim, Castilho transferinin gerçekleşmemesi durumunda Güney Amerika pazarında birkaç alternatif ismi daha gündemine almış durumda.

IVAYLO PETKOV'DAN STOİLOV'A ÖVGÜ

Türkiye'de futbolculuk döneminde İstanbulspor ve Ankaragücü formaları- bahçe, Fenernı giyen, şu an ise Bulgaristan ekibi FK Arda'nın nı sportif direktörlüğünü yapan Ivaylo Petkov, Göztepe ve sarı-kırmızılıların teknik direktörü olan vatandaşı Stanimir Stoilov hakkında değerlendirmelerde bulundu. Petkov "Stanimir Stoilov, çok iyi bir teknik adam. Bulgaristan ve Kazakistan'da önemli işler yaptı. Kazakistan takımı Astana'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşı-taşımıştı" dedi. Stoilov'un Bulgaristan mıştı" Milli Takımı ve Bulgarların köklü kulübü Levski Sofya'yı da çalış-çalıştırdığını hatırlatan Ivaylo Petkov, tırdığını "Göztepe bu sezon üçüncü durum-"durumda. En önemlisi Göztepe iyi futbol oynuyor. da. Stanimir Stoilov futbolu çok iyi biliyor" diye konuştu.

GÖZ-GÖZ'ÜN KAHKAHA GECESİ

TRENDYOL Süper Lig'de Göztepe, yoğun maç temposunun ardından moral depoladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemek için bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı gece boyunca oyuncular hem moral buldu hem de takım içindeki birlik ve beraberliği pekiştirdi.