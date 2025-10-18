Aile büyüyor

Göztepe, Sport Republic'in genişleyen futbol imparatorluğunda yeni bir kardeş kazanıyor. Danimarkalı girişimci Rasmus Ankersen'in liderliğindeki ortaklık, Bulgaristan'ın efsanevi kulübü Levski Sofia'yı satın alma sürecini tamamlamaya çok yakın. Southampton, Göztepe ve Valenciennes'ten sonra dördüncü halka olarak eklenmesi beklenen Levski, Göz-Göz'ün yeni oyuncu transferi ağına Doğu Avrupa'da yeni bir pencere açabilir. Bulgaristan medyasında çıkan habere göre, Sırp milyarder Dragan Solak'ın da ortağı olduğu Sport Republic, Göztepe öncesi uzun süredir Levski için çalışıyordu. Bu hamle, Göztepe'nin başkanlığını da yapan Ankersen'in dünyaya açılma projesini Balkan pazarına taşıyacak.

BALKANLARDAN OYUNCU AKACAK

Sport Republic ortaklığından sonra özellikle Southampton'dan oyuncu alışverişi yapan, Brezilyalı Juan, Matsuki, kaleci Lis gibi yetenekli isimleri takıma kazandıran Göz- Göz'ün, Levski'nin de kardeş takım olmasıyla Balkan pazarında da etkin olması bekleniyor. Haberin yayılması, Göztepe taraftarları tarafından da olumlu karşılandı. Sarı-kırmızılılar, "Yeni transferlerle Balkan rüzgarı esecek" yorumuyla duygularını paylaştı. Levski'nin 8 milyon Euro borcunu silme vaadiyle başlayan görüşmelerin, 2025 yılının sonuna kadar meyve vermesi bekleniyor.