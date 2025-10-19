Haydi Göz-Göz

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe milli ara dönüşü bugün Alanya'ya konuk olacak. Son olarak evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek milli araya 16 puanla namağlup 3'üncü sırada giren Göztepe, bugün rakibiyle deplasmanda Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Ogün Bayrak ile Ürdünlü golcü İbrahim Sabra Alanya'da forma giyemeyecek. Anthony Dennis ise cezası sebebiyle kadroda olmayacak. İyileşen Beninli orta saha Junior Olaitan ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Alanya ise ligde 8 maç sonunda 10 puanla 9. basamakta konumlanıyor.

STOİLOV TEMKİNLİ

Göztepe'nin Bulgar teknik patronu Stanimir Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Maç maç ilerleyeceklerini belirten Stoilov, "Milli araları çok sevmiyorum. Sakatlıklar yaşanıyor, takım eksik kalıyor. Elimizden geldiği kadarıyla iyi hazırlandık. Alanyaspor güçlü bir takım. Kendi işimize odaklanacağız" diye konuştu.

İKİ EFSANE YAPAY ZEKA İLE BULUŞTU

GÖZTEPE tarihinin iki unutulmaz ismi Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak, vefatlarının yıldönümünde yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan iki bölümlük özel bir film projesinde yeniden bir araya geldi. Avrupa'da yarı finale kalan ilk Türk takımı olan Göztepe'de o dönem yıllarca sarı-kırmızılı formayla omuz omuza birlikte mücadele edip, 12 Ekim'de 42 yıl arayla aynı gün vefat eden iki unutulmaz futbolcu yapay zekayla tekrar buluşturuldu. Yönetmen Erdi Tokol, tamamen yapay zeka kullanarak hazırladığı Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak anma filmleriyle, Türk futbolunun iki efsanesini yıllar sonra Gürsel Aksel Stadı'nda sembolik olarak buluşturdu.

ALANYA FOBİSİNİ YENECEK

ALANYASPOR'LA oynadığı son 5 lig maçını kazanamayan Göz-Göz, bugün rakibine karşı olan kötü grafiğini de yenmeye çalışacak. Rakibini son olarak 9 Aralık 2020'de Zlatko Tripic'in tek golüyle 1-0 mağlup eden İzmir ekibi daha sonra, Antalya ekibi karşısında 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Göztepe, geçen sezon ise rakibi karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalıp, Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.