Anthony Dennis geri dönüyor

Göztepe'de yüzler gülüyor. Geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Anthony Dennis, cezasını tamamladı ve takıma geri dönüyor. Sarıkırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov, yıldız oyuncunun dönüşüyle birlikte orta sahadaki dengeyi yeniden kurmayı planlıyor. Takımın oyun temposunu belirleyen isimlerden biri olan Dennis, hem savunma katkısı hem de hücuma geçişlerdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla taraftarların da sevgisini kazanan 25 yaşındaki futbolcu, maç başına yaptığı top kazanma ve pas isabet oranlarıyla ligin en verimli orta sahalarından biri olarak öne çıkıyor.