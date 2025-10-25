İbrahim Sabra’nın durumu belirsiz

Göztepe'de milli ara sonrası sakatlık endişesi yaşanıyor. Sarıkırmızılı ekibin genç orta sahası İbrahim Sabra'nın durumu belirsizliğini koruyor. Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir bireysel antrenman yapan Sabra, takımla tam olarak çalışmalara başlayamadı. Oyuncunun beklenenden daha yavaş iyileştiği öğrenilirken, teknik direktör Stanimir Stoilov ve sağlık heyeti, Sabra'yı riske etmemek adına oyuncunun durumunu günlük olarak takip ediyor.

SALEM BOUAJİLA GÖZE GİRDİ

Göztepe'nin 18 yaşındaki Finlandiyalı hücum oyuncusu Salem Bouajila, son oynanan Alanyaspor maçında performansıyla göze girdi. Maçın son dakikalarında oyuna dahil olan ve gösterdiği performans ile Stanimir Stoilov'un beğenisini kazanan Bouajila'nın bundan sonra oynanacak müsabakalarda 21 kişilik kadroya dahil edilmesi bekleniyor.