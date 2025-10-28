Göztepe’den büyük tepki: Biçildik

STOİLOV YİNE HAKEM KONUŞMADI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmediğini söyledi. Stoilov, "Hakemleri konuşmak benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben onlara odaklanıyorum. Bu kararları analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Ben bahane üretmeyi sevmiyorum" dedi. Deneyimli çalıştırıcı kırmızı karta kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli hale getirmeli. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi" dedi.