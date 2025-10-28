Göztepe’den büyük tepki: Biçildik

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında lider Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Göztepe isyan bayrağını açtı. Sarı-kırmızılılar resmi hesaplarından hakem kararlarına büyük tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Karşılaşmanın kırılma anı 42'nci dakikada yaşandı. Osimhen'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin yüzüne darbe indirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalan Malcom Bokele aleyhine verilen karar İzmir ekibini ayağa kaldırdı.