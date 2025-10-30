Göztepe’de kritik 4 hafta! Kendi kaderini kendi çizecek





SALEM BOUAJİLA SESSİZ KALDI

GÖZTEPE'NİN Finlandiyalı 18 yaşındaki hücum oyuncusu Salem Bouajila, sarı-kırmızılı formayla henüz beklenen etkiyi yaratamadı. Sezonun ilk haftalarında kadroya giremeyen genç futbolcu, İbrahim Sabra'nın sakatlığı sonrası 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeye başladı. Son bölümlerde oyuna girerek süre alan Bouajila, henüz skor katkısı veremese de performansıyla teknik ekibin dikkatini çekti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un gelecek vadeden oyuncuya güveninin tam olduğu ve gelişimini hızlandırması için antrenmanlarda özel program uygulandığı öğrenildi. Göztepe'nin genç yetenekten sezonun ilerleyen haftalarında hücum hattına enerji ve tempo kazandırması bekleniyor.



EFKAN BEKİROĞLU KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

GÖZTEPE'NİN sezon başında kadrosuna kattığı Efkan Bekiroğlu, son haftalardaki performansıyla ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Milli arada Junior Olaitan'ın sakatlanmasıyla birlikte formayı devralan tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği etkili performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girmeyi başardı. Olaitan'ın sakatlığını atlatmasına rağmen Stoilov'un, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Efkan'a formayı emanet etmeye devam edeceği ve Gençlerbirliği maçında da onu ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Fatih Karagümrük ve Galatasaray karşılaşmalarında ağları sarsan Efkan, hem skor katkısı hem de oyun liderliğiyle takıma önemli bir enerji kazandırdı.

