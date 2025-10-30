Göztepe’de kritik 4 hafta! Kendi kaderini kendi çizecek

TRENDYOL Süper Lig'de son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Göztepe, yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda fikstür avantajını en iyi şekilde kullanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İzmir temsilcisi, kasım ayı boyunca ligde alt sıralarda yer alan takımlarla karşı karşıya gelecek. İlk olarak bu hafta, ateş hattının hemen üzerinde bulunan 15. sıradaki 8 puanlı Gençlerbirliği'ni Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Ardından deplasmanda 10 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu maçın ardından 11 puanla 12. basamakta bulunan Kocaelispor ile evinde karşılaşacak olan Göz-Göz, sonrasında 10 puanlı 14. sıradaki Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.
AVRUPA İNADI
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde istikrarlı bir oyun kimliği oluşturan Göztepe, bu karşılaşmalardan galip ayrılarak hem moral bulmak hem de Avrupa kupalarına katılma yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde şu ana kadar 10 maçta yalnızca 6 gol yiyerek savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Göz- Göz, hücum hattında da Juan, Janderson ve İbrahim Sabra gibi etkili isimlerin performansına güveniyor. Taraftar desteğini arkasına almak isteyen İzmir ekibi, zorlu fikstür dönemini minimum kayıpla atlatıp yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
GÖZTEPE'NİN Ürdünlü forveti İbrahim Sabra, sakatlığını tamamen atlatmasının ardından takımla birlikte antrenmanlara katılmaya hazırlanıyor. Milli arada adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen genç golcü, teknik heyetin de onayıyla takıma dahil edilecek. 21 yaşındaki oyuncunun fiziki testlerden olumlu sonuç aldığı, eğer son kontrollerde de problem görülmezse Gençlerbirliği maçında kadroda yer alacağı öğrenildi. Stoilov'un Sabra'yı maç eksiğini kapatması için ikinci yarıda oyuna almayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Sabra'nın dönüşüyle hücum hattındaki rotasyonun genişleyeceğini düşünen teknik ekip, genç oyuncudan sezonun kalan bölümünde önemli katkı bekliyor.
SALEM BOUAJİLA SESSİZ KALDI
GÖZTEPE'NİN Finlandiyalı 18 yaşındaki hücum oyuncusu Salem Bouajila, sarı-kırmızılı formayla henüz beklenen etkiyi yaratamadı. Sezonun ilk haftalarında kadroya giremeyen genç futbolcu, İbrahim Sabra'nın sakatlığı sonrası 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeye başladı. Son bölümlerde oyuna girerek süre alan Bouajila, henüz skor katkısı veremese de performansıyla teknik ekibin dikkatini çekti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un gelecek vadeden oyuncuya güveninin tam olduğu ve gelişimini hızlandırması için antrenmanlarda özel program uygulandığı öğrenildi. Göztepe'nin genç yetenekten sezonun ilerleyen haftalarında hücum hattına enerji ve tempo kazandırması bekleniyor.
EFKAN BEKİROĞLU KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ
GÖZTEPE'NİN sezon başında kadrosuna kattığı Efkan Bekiroğlu, son haftalardaki performansıyla ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Milli arada Junior Olaitan'ın sakatlanmasıyla birlikte formayı devralan tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği etkili performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girmeyi başardı. Olaitan'ın sakatlığını atlatmasına rağmen Stoilov'un, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Efkan'a formayı emanet etmeye devam edeceği ve Gençlerbirliği maçında da onu ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Fatih Karagümrük ve Galatasaray karşılaşmalarında ağları sarsan Efkan, hem skor katkısı hem de oyun liderliğiyle takıma önemli bir enerji kazandırdı.