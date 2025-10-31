Göz-Göz’e kule forvet: Devre arasında geliyor

Trendyol Süper Lig'de son 2 haftada duraklama dönemine giren Göztepe, hücumdaki tıkanıklığı nedeniyle acil forvet arayışına girdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle deplasmanlarda gol bulmakta zorlanırken, teknik ekip oyuncu transferi için Güney Amerika pazarına yöneldi. Oyuncu izleme departmanının, Ekvador ekibi Independiente Juniors'un 21 yaşındaki forveti Maelo Renteria'yı transfer listesine eklediği iddia edildi. Bonservis bedeli 100 bin Euro olan 1.89 metre boyundaki futbolcu ile ilgili son raporu teknik direktör Stanimir Stoilov verecek. Ekvadorlu forvet, Independiente Juniors'ta bu sezon Serie B'de oynadığı 9 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hızlı ayakları, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle Göztepe scout'larının radarına giren genç yıldız, 20 yaş altı Copa Libertadores'te 4 golle krallık tahtına oturmuştu.





YENİ ROMULO OLABİLİR

26 Ekim'de RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-0 yenilen ekip, ligde oynadığı son 4 maçta sadece 2 gol atabildi. Daha önce 19 Ekim'de yine deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 kaybeden, Başakşehir'i tek golle geçen ve Eyüpspor deplasmanından golsüz eşitlikle dönen İzmir temsilcisi, son olarak

Galatasaray'a 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olmuştu. Savunmada ligin en iyilerinden olsa da hücumdaki verimsizlik Stanimir Stoilov'un takımının Avrupa hayallerini tehdit edebilir. Yazın Ürdünlü İbrahim Sabra ve Brezilyalı Janderson gibi yıldız adayı oyuncularla kadrosuna takviyeler yapan İzmir ekibi, bir potansiyelli oyuncu Renteria hamlesiyle yeni Romulo'sunu bulma yolunda bir adım atabilir.