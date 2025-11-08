Göztepe seri peşinde

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İzmir temsilcisi Göz-Göz'de Allan Godoi ve Furkan Bayır'ın sakatlıkları bulunurken, Malcolm Bokele'nin ise kart cezası sona erdi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 maçını kazanmasına rağmen, son 4 dış saha sınavında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.