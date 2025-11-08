Göztepe seri peşinde

Süper Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni tek golle yenerek iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Göztepe, bugün İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İzmir temsilcisi Göz-Göz'de Allan Godoi ve Furkan Bayır'ın sakatlıkları bulunurken, Malcolm Bokele'nin ise kart cezası sona erdi.
Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 maçını kazanmasına rağmen, son 4 dış saha sınavında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.
ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi kazanırsa milli maçlar için sezona verilecek 1 haftalık araya da moralli girecek. Göztepe ligde 12'nci haftaya 19 puanla beşinci sırada başlarken, rakibi Kasımpaşa ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.