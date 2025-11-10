Stoilov: “Montella’yı arayabilirim”

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa maçı sonunda maçın öne çıkan ismi Arda Okan Kurtulan ile ilgili konuştu. Bulgar teknik adam "Arda, geldiği günden bu yana önemli bir gelişim gösterdi. Bugün belki de en iyi performansını sergiledi. Ancak konsantrasyonunu kaybetmemeli ve çok çalışmaya devam etmeli. İleride belki Montella'ya 'Size uygun bir oyuncu var' diyebilirim ama şu an o seviyeye tam olarak ulaştığını düşünmüyorum. Zamanla daha iyi olacaktır" dedi. Bu arada Arda maçta gördüğü sarı kartla milli ara sonrası oynanacak olan Kocaeli maçında forma giyemeyecek.