Göztepe’nin yerli gururları çok farklı!

Süper Lig'de milli maçlar için sezona 1 haftalık ara verildi. Göztepe'de ise bu sezon özellikle 3 yerli futbolcunun performansı yüzleri güldürüyor. İşte Göztepe'nin yerli gururları...

Süper Lig'de milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya 22 puanla beşinci sırada giren Göztepe'de bu sezon özellikle 3 yerli futbolcunun performansı yüzleri güldürüyor.

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı sağ bek Arda Okan Kurtulan ve 10 numara Efkan Bekiroğlu ile takımda üçüncü sezonunu geçiren stoper Taha Altıkardeş, son dönemde takıma katkılarıyla öne çıktı.

22 yaşındaki Arda Okan, bu sezon oynanan 12 maçın tamamında 11'de forma giyerek kusursuza yakın performans sergiledi. Beninli yıldız adayı Olaitan'ı son haftalarda kesmeye başlayan 30 yaşındaki Efkan son 4 maçta 11'de oynadı. Efkan, sarı-kırmızılılarda süre aldığı 11 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynadı. Defansta Godoi'nin sakatlığı sonrasında ilk 11'de formayı tekrar sırtına geçiren 22 yaşındaki Taha, takımın gol yemeden üst üste iki galibiyetine katkı yaptı.

