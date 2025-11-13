En genç Göztepe!

İzmir ekibinin kurmayları önümüzdeki sezonlarda Dennis, Olaitan ve Juan gibi isimlerin değerlerini bularak satışından da bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Göztepe yaz transfer döneminde geleceğe yatırım için scout ekiplerinin takip ettiği Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom gibi yabancıları da altyapı bünyesine katmıştı.

