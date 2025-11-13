Göztepe taraftarı Barış'ı hayattan koparmıştı! Çok konuşulan davada dikkat çeken karar

İSTİNAF GERİ GÖNDERDİ

İtirazlar sonrası dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, Özkaçar'ın bazı belgelerinin dosyaya alınmadığı ve eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna karar verdi. Daire, işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun daha fazla bir cezaya hükmolunması gerektiğinin gözetilmediği, asli ve tam kusurlu olan Özkaçar hakkında temel cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan belirlenerek az ceza tayin edildiğine karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyayı yeniden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Bozma kararının ardından sanık, Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Barış Polat Dörtköşe'nin yakınları katıldı. Söz alan taraf avukatları, önceki beyanlarını tekrar etti. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanığın araç kullanırken alkollü olması, drift atarak araç kullanması, hız sınırını aşması, sollama yasağını ihlal etmesi ve bu şekilde maktulün ölümüne sebebiyet vermesi gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Sanık, davaya katılmadığı için son sözleri sorulamadı ve karar açıklandı.