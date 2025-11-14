Göztepe’den yeni hamle! Takviye için bakın kimi takibe aldı

GÖZTEPE'NİN devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirme planları ile ilgili çalışmaları tam gaz sürerken bu bölgeye biri genç iki forvet almak için düğmeye bastığı öğrenildi. Sarıkırmızılıların genç golcü listesinin ilk sırasında Internacional forması giyen 19 yaşındaki Ricardo Mathias olduğu gelen haberler arasında. Romulo'nun boşluğunu doldurmakta zorlanan ve Janderson'dan memnun olmadığı ileri sürülen İzmir ekibinin bu mevkide rekabeti artırmak için yoğun çaba sarf ettiği Mathias'ın da bu mevki için en güçlü aday olduğu konuşuluyor.





SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

PİYASA değeri yaklaşık 7 milyon Euro olan Mathias'ın takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 24 karşılaşmada görev yapan genç forvet, rakip ağları 4 kez havalandırdı. Brezilya U-20 takımında da süre alan 1.92 boyundaki oyuncu Avrupa'dan birçok kulübün de takibinde bulunuyor. Yönetimin teknik direktör Stanimir Stoilov ile son bir kez görüşüp oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi için resmi adımların atılması bekleniyor.