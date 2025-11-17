Göztepe'de kapıdaki tehlike

Göztepe'de isimleri ligleri sarsan bahis soruşturmasına karışan İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız son 3 yılda bahis eyleminde bulunmadıkları için en alt sınırdan 45'er gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Göz-Göz, takımda direkt oynayan oyuncularının yokluğunda büyük sıkıntı yaşayacak. Sarı-kırmızılılar, bu yüzden transfer döneminde forvet transferi dışında mutlaka savunmaya da takviye yapacak.

KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRDÜ

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi. Sabah salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan idmanda takım, daha sonra sahada koşunun ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Akşam antrenmanında ise şut çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, günü savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamladı.