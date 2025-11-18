Efkan Bekiroğlu formayı kaptı

Göztepe'nin sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Efkan Bekiroğlu, kısa sürede sergilediği istikrarlı performansla sarıkırmızılıların vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı. Sezonun ilk haftalarında teknik ekip tercihini Olaitan'dan yana kullanırken, Efkan ise yedek kulübesinde sabırla forma şansı bekledi. Ancak bu süreçte antrenman performansıyla dikkat çeken deneyimli orta saha, çalışmalarını aksatmadan sürdürerek fırsat geldiğinde hazır olacağının sinyallerini verdi. Olaitan'ın performansındaki düşüşün ardından teknik direktörün tercihi Efkan'dan yana oldu ve tecrübeli futbolcu son 4 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarak 2 gol atıp, 1 asist yaptı.