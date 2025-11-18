Göztepe'de Stoilov’a kanca

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefini kovalayan Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarıkırmızılı ekibin teknik direktörü Stanimir Stoilov'un, ülkesinin futbol federasyonu tarafından milli takımın başına geçirmek için resmi olarak teklif aldığı iddia edildi. Göztepe'de ortaya koyduğu modern oyun anlayışı, disiplinli çalışması ve kısa sürede yarattığı pozitif etki nedeniyle büyük takdir toplayan Stoilov'un, Bulgaristan Futbol Federasyonu'nun öncelikli hedefi haline geldiği öne sürüldü.
Bulgaristan'ın Dünya Kupası'na katılma şansını matematiksel olarak yitirmesinin ardından federasyonun yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlandığı kaydedildi. Teknik direktörlük görevinin yanı sıra oyuncu havuzunun gençleştirilmesi, altyapı sistemiyle daha entegre çalışılması gibi kritik değişikliklerin planlandığı, bu dönüşümün ilk halkası olarak da Stoilov'un düşünüldüğü ifade edildi.
ALEXANDER DIMITROV GİDİCİ GİBİ
Mevcut teknik direktör Alexander Dimitrov ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu ve federasyonun bu süreci hızlandırmak istediği iddia edildi. 58 yaşındaki başarılı çalıştırıcının İzmir temsilcisiyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Stanimir Stoilov'un ise henüz teklif hakkında nihai kararını vermediği, Göztepe'de yarım kalan hedeflerini tamamlamak istediği ancak ülkesinin milli takımını çalıştırmanın da kariyerinde özel bir yerinin olduğu vurgulandı.