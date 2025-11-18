Göztepe'de Stoilov’a kanca

ALEXANDER DIMITROV GİDİCİ GİBİ

Mevcut teknik direktör Alexander Dimitrov ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu ve federasyonun bu süreci hızlandırmak istediği iddia edildi. 58 yaşındaki başarılı çalıştırıcının İzmir temsilcisiyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Stanimir Stoilov'un ise henüz teklif hakkında nihai kararını vermediği, Göztepe'de yarım kalan hedeflerini tamamlamak istediği ancak ülkesinin milli takımını çalıştırmanın da kariyerinde özel bir yerinin olduğu vurgulandı.

DİĞER