Lis alkışları topladı

Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu yıl sergilediği üstün performansla adeta kalesinde devleşti. Avrupa yarışında iddialı konuma gelen sarı-kırmızılılar, oynadığı 12 maçta yalnızca 6 gol yedi. Lider Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Göztepe'de en büyük pay ise kuşkusuz Lis'e ait oldu. Kritik karşılaşmalardaki kurtarışlarıyla takımını adeta ipten alan 28 yaşındaki file bekçisi, performansıyla taraftarların da büyük beğenisini kazandı.