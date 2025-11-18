Sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel’de kral

Göztepe, bu sezonki etkileyici iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İzmir ekibi, 2025-2026 sezonunda evinde çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kalırken, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı. Toplayabileceği 15 puanın 11'ini hanesine yazdıran Göztepe, bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri oldu.