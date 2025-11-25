Göztepe teknik direktörü Stoilov konuştu: Sorun hücumda

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen ve namağlup yürüyüşünü sürdüren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Kocaelispor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Golsüz geçen ve puanları Kocaeli ekibi ile paylaşan Göz-Göz özellikle hücumda etkisiz bir görüntü sergiledi.
Stoilov, maçın ardından hücumdaki sorunlardan şikayet ederek, "Aslında ilk yarıya yeterli hırsla başlayamadık. Hücum anlamında iyi değildik, sonradan tempomuzu artırdık. Ancak hücumda yaratıcı olamadık. Önde daha iyi işler yapmalıyız. Bu nedenle sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kaçırdığımız fırsatları değerlendirebilseydik minimum 5-6 puanımız olurdu" dedi.
REKABETİ ARTTIRMALIYIZ
Stoilov, ön bölgede rekabeti artırmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Öndeki iki santrforumuzun bulunduğu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Rekabet yükseldikçe santrforlarımızın performansı da artacaktır. Geçen sezon takımımızda 3-4 yaratıcı oyuncu vardı, daha iyi bir oyun ortaya koyabiliyorduk. Bu bölgeye 1-2 ya da daha fazla takviye yapmamız gerekiyor. Maçta gerginlik vardı.
Kendini yere atanlar, gereğinden fazla agresiflik... Bunlar benim sevdiğim şeyler değil. Rakibimize fırsat vermedik. Defansta 90 dakika boyunca organizeydik" diye konuştu.