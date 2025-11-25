Göztepe teknik direktörü Stoilov konuştu: Sorun hücumda

REKABETİ ARTTIRMALIYIZ

Stoilov, ön bölgede rekabeti artırmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Öndeki iki santrforumuzun bulunduğu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Rekabet yükseldikçe santrforlarımızın performansı da artacaktır. Geçen sezon takımımızda 3-4 yaratıcı oyuncu vardı, daha iyi bir oyun ortaya koyabiliyorduk. Bu bölgeye 1-2 ya da daha fazla takviye yapmamız gerekiyor. Maçta gerginlik vardı.