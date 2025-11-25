  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Göztepe Göztepe’de çifte mutluluk

Göztepe'de yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli savunma oyuncuları Allan Godoi ile Ogün Bayrak, dün gerçekleştirilen antrenmana tamamen sağlıklı bir şekilde katılarak yeniden formalarına kavuştu.

Teknik ekip tarafından yakından takip edilen iki oyuncunun antrenmandaki hırsı ve istekli görüntüsü, hem teknik heyetin hem de takım arkadaşlarının moralini yükseltti. Savunma hattında yaşanan eksikliklerin ardından Godoi ve Bayrak'ın geri dönüşü, özellikle alternatiflerin artması açısından büyük önem taşıyor.

