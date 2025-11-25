Tribün şov

Göztepe taraftarı, Kocaelispor karşılaşmasında sergilediği muhteşem atmosferle bir kez daha izleyenleri kendine hayran bıraktı. Maç boyunca adeta şölen havası estiren sarı-kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca durmaksızın takımlarına destek vererek Gürsel Aksel Stadyumu'nu rengârenk bir futbol sahnesine çevirdi. Tribünlerde dakikalar öncesinden başlayan coşku, ilk düdükle birlikte zirveye çıktı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Kuzey ve Güney arkası tribünleri başta olmak üzere stadın dört bir yanında Göztepeliler, hazırladıkları koreografiler, bayraklar ve hiç dinmeyen tezahüratlarıyla takımın itici gücü oldu. Karşılaşmanın temposunun zaman zaman düştüğü anlarda bile taraftar, ritmi elden bırakmayarak takımına moral aşılamaya devam etti. Sosyal medyada da Göztepe taraftarı büyük yankı uyandırdı. Maçtan görüntüler, tezahüratlar ve tribün şovları kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Birçok futbolsever, Göztepe tribünlerinin Süper Lig'e farklı bir hava kattığını belirten yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, "Türkiye'nin en tutkulu tribünlerinden biri", "Gürsel Aksel'de atmosfer yine sınıf atlattı", "Skor ne olursa olsun destek tam" gibi ifadelerle sarı-kırmızılı taraftarı övdü. Maç sonunda teknik heyet ve futbolcular da tribünlere giderek taraftarı alkışladı. Özellikle son dakikalarda yükselen destek, takım tarafından büyük takdir topladı.