Göztepe'de rotasyon kapıda

Teknik ekibin, Godoi'nin hava toplarındaki etkisi ve oyun kurulumuna katkısı nedeniyle bu karşılaşmada Brezilyalı oyuncuya süre verme kararı aldığı öğrenildi. Orta alanın bir diğer önemli ismi Efkan Bekiroğlu ise bu maçta yedek kulübesinde başlayabilir. Stoilov'un, tempolu oyun yapısını güçlendirmek için Olaitan'a ilk 11'de görev verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Nijeryalı oyuncunun antrenman performansının da teknik heyeti oldukça memnun ettiği gelen bilgiler arasında.