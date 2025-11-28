Göztepe'de rotasyon kapıda

Trendyol Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Göztepe'de pazar günü oynanacak Antalyaspor karşılaşması öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov'un, yoğun maç temposu ve son haftalardaki performans dalgalanmaları nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Bulgar çalıştırıcının karşılaşmaya rotasyonlu bir ilk 11'le çıkmayı planladığı ve bu doğrultuda tam 4 değişikliğin gündemde olduğu ifade edildi. Göz-Göz'de kart cezasını tamamlayan sağ bek Arda Okan, yeniden formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun, Kocaelispor maçında görev yapan Ruan'ın yerine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Orta sahada ise Stoilov'un, oyunun merkezindeki dinamizmi artırmak adına Miroshi'nin yerine Rhaldney'e forma verme düşüncesinde olduğu bildirildi.
OLAITAN'A FIRSAT DOĞDU
Savunma hattında da önemli bir değişiklik yapılacak. Son haftalarda bazı maçlarda görev alan Taha Altıkardeş'in yerine Allan Godoi'nin stoperde sahaya çıkacağı gelen bilgiler arasında.
Teknik ekibin, Godoi'nin hava toplarındaki etkisi ve oyun kurulumuna katkısı nedeniyle bu karşılaşmada Brezilyalı oyuncuya süre verme kararı aldığı öğrenildi. Orta alanın bir diğer önemli ismi Efkan Bekiroğlu ise bu maçta yedek kulübesinde başlayabilir. Stoilov'un, tempolu oyun yapısını güçlendirmek için Olaitan'a ilk 11'de görev verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Nijeryalı oyuncunun antrenman performansının da teknik heyeti oldukça memnun ettiği gelen bilgiler arasında.
AHMED ILDIZ FORMA BEKLİYOR
Göztepe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, teknik direktör Stanimir Stoilov'dan forma şansı bekliyor. Bu sezon yalnızca 6 maçta görev alan ve henüz ilk 11'de sahaya çıkamayan Ildız, geçtiğimiz yıl 27 karşılaşmada 14 kez ilk 11'de yer almıştı. Orta sahadaki rekabetin artmasıyla birlikte bu sezon yedek kulübesine çekilen deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı düzenli olarak giyme fırsatı bulamadı