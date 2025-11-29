Göz-Göz’e şok üstüne şok geldi

Göztepe'ye geçen hafta iç sahada oynanan Kocaelispor maçının faturası ağır oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılılara taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 700 bin TL, saha olayları nedeniyle ise 220 bin TL olmak üzere toplam 920 bin TL ceza kesti. Küfürlü tezahüratta bulunan tribünlerdeki taraftarların elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçında bloke edildi. Bu bloklarda oturan taraftarlar 7 Aralık'ta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Trabzonspor maçında tribüne giremeyecek.