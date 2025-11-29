Göztepe hareketli

Trendyol Süper Lig'de kış dönemi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, devre arasında yapacağı ilk hamleyi belirledi.
Sarı-kırmızılı ekibin, 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Andre Silva ile ilgilendiği öğrenildi. Ön bölgedeki rotasyonu güçlendirmek isteyen Göztepe yönetiminin, hem sağ hem sol kanatta da oynayabilen Sambacı için harekete geçtiği ve Sao Paulo'nun kapısını çaldığı ifade edildi. Yaklaşık 4 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Andre Silva'nın sözleşmesi Aralık 2027 yılına kadar devam ediyor.
BİRÇOK TAKIM TEMASTA
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen oyuncunun Göztepe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Bu sezon 43 maçta 14 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Andre Silva'ya birçok takımın ilgi gösterdiği, Brezilya'daki geniş scout ağı nedeniyle oyuncu hakkında Sao Paulo ile temas hâlinde olan çok sayıda kulüp bulunduğu kaydedildi.
Ocak ayında transfer hareketliliği başlayınca sarı-kırmızılı ekibin resmi olarak hamle yapması ve oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarına hız vereceği ifade edildi.