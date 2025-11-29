Göztepe hareketli

Sarı-kırmızılı ekibin, 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Andre Silva ile ilgilendiği öğrenildi. Ön bölgedeki rotasyonu güçlendirmek isteyen Göztepe yönetiminin, hem sağ hem sol kanatta da oynayabilen Sambacı için harekete geçtiği ve Sao Paulo'nun kapısını çaldığı ifade edildi. Yaklaşık 4 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Andre Silva'nın sözleşmesi Aralık 2027 yılına kadar devam ediyor.