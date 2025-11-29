Göztepe seyircisi önünde yeni çıkış arıyor

Pazar günü Antalyaspor ile gurbette karşılaşacak Göztepe'de gözler karşılaşmaya çevrildi. Cumartesi günü Antalya'ya doğru yola çıkacak

ekibi bu karşılaşmadan galip gelerek ilk devrenin bitmesine sayılı maçlar kala yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Son olarak Kocaelispor ile kozlarını paylaşan ve taraftarı önünde 1 puana razı olan Göz-Göz, Antalyaspor' yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek ve üst sıralardan uzaklaşmak istemiyor. Gurbette 7 maça çıkan ve 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu anlamda en başarılı 5. takım olan Göztepe, genel puan cetvelinde ise 23 puan ile 5. sırada konumlanıyor.