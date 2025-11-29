Sarı-kırmızılıların kozu Brezilyalılar

Göztepe, uyum problemi yaşamamak adına ekip içinde çok sayıda Brezilyalı futbolcunun bulunmasından da yararlanarak Brezilyalı forvet Andre Silva ile ilgilendiği kaydedildi. Yönetimin, hem saha içi performansı hem de yabancı oyuncular arasındaki iletişim açısından takıma hızlı adapte olabilecek isimlere odaklandığı öğrenildi. Andre Silva'nın da kadroda halihazırda yer alan Brezilyalı oyuncularla birlikte oynamaya sıcak baktığı, bu durumun transfer görüşmelerini olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Göztepe'de oynayan Brezilyalı oyunculardan bazıları Andre ile daha önce karşılıklı mücadele etmişti.