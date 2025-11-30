Göztepe yola devam!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
48. dakikada Göztepe 1-1 eşitliği yakaladı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Taha Kardeşler, kafa şutuyla topu kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluşturdu.
52. dakikada İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Cherni'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti.
64. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.
Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.