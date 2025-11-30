Göztepe’de Sabra’dan taraftara mesaj

Geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan İbrahim Sabra, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı. Sabra, sakatlığı sonrası kendisine destek veren herkese minnet duyduğunu belirtti. Ürdünlü futbolcu açıklamasında, "Son sakatlanmamdan sonra benimle ilgilenip halimi soran herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede sahalara eskisinden daha güvenli, azimli, kararlı ve güçlü bir mentaliteyle döneceğim," ifadelerini kullandı. Türk futbolunda Ürdün'ü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini vurgulayan Sabra, "İnşallah Türk sahalarında Ürdün futbolunu en iyi şekilde temsil eden biri olmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum," diyerek taraftarlara sevgisini iletti.