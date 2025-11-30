Yen de gel Göztepe

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Kocaelispor'la golsüz berabere kalan Göztepe, bugün deplasmanda Akdeniz ekibi Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Demir Kayatepe yönetecek. Göz-Göz'de sakatlığı devam eden Ürdünlü golcü İbrahim Sabra kadroda yer alamayacak.
FURKAN BAYIR HAZIR
Takımla yeniden çalışmalara başlayan stoper Furkan Bayır ile cezasını tamamlayan sağ kanat Arda Okan ise teknik direktörün görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecek durumda. Karşılaşma öncesi puan durumuna bakıldığında Göztepe'nin 23 puanı bulunuyor. Ev sahibi Antalyaspor'un ise 14 puanı var. İki takım geçen sezon Antalya'da karşılaşmış ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.
EN SON GÖZTEPE YENDİ
İzmir'de oynanan rövanşta ise Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Göztepe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; Antalyaspor ise kendi sahasında kazanarak çıkışa geçmek ve puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor. Mücadele, iki takım açısından da sezonun kritik virajlarından biri olarak görülüyor.
ARDA OKAN'IN CEZASI BİTTİ
Göztepe'de cezasını tamamlayan sağ kanat Arda Okan, Stanimir Stoilov'un görev vermesi halinde Antalyaspor maçında oynayabilecek. Göztepe, deplasmanda gösterdiği performansla bu alanda en başarılı 5. takım konumunda bulunuyor.