Yen de gel Göztepe

Göztepe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; Antalyaspor ise kendi sahasında kazanarak çıkışa geçmek ve puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor. Mücadele, iki takım açısından da sezonun kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

ARDA OKAN'IN CEZASI BİTTİ

Göztepe'de cezasını tamamlayan sağ kanat Arda Okan, Stanimir Stoilov'un görev vermesi halinde Antalyaspor maçında oynayabilecek. Göztepe, deplasmanda gösterdiği performansla bu alanda en başarılı 5. takım konumunda bulunuyor.