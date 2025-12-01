Göztepe geri döndü

SABRA VE FURKAN'IN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR

Göztepe'nin genç hücumcusu İbrahim Sabra ile tecrübeli stoper Furkan Bayır'ın sakatlıkları henüz geçmedi. Furkan, bireysel olarak çalışmalara başlarken teknik direktör Stanimir Stoilov, henüz hazır olmadığı için oyuncuyu kadroya dahil etmedi. Sabra'nın ise devreyi kapattığı gelen bilgiler arasında.