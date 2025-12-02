Göz-Göz’e yeni sponsor

Göztepe, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kulübün geleceği açısından "dönüm noktası" olarak görülen dev sponsorluk anlaşmasını bugün kamuoyuna açıklayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 11.30'da düzenlenecek imza törenine Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Göztepe CEO'su Kerem Ertan katılacak. Sepil'in "hayalimiz" olarak tanımladığı iş birliğinin detayları henüz açıklanmasa da, anlaşmanın kulübe önemli bir gelir sağlayacağı ve Göztepe'nin hem sportif hem de kurumsal hedeflerine ciddi katkı sunacağı belirtiliyor. Taraftarlar, sponsorluk marka adının paylaşılmasını büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Bugünkü imza töreniyle birlikte, Göztepe'nin yeni dönemde yapacağı yatırımların da netleşmesi ve kulübün sürdürülebilir başarı planlarına yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.