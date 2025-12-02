Haberler Göztepe Göztepe bayramı Göztepe bayramı İzmir’in köklü temsilcisi; üç kulvarda birden hedefe koşuyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de gurbette Antalya’yı devirirken, potada Konya galibiyetiyle de 5’te 5 yaptı. Hentbolda namağlup lider oldu. DOĞANCAN BİNGÖL









İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, bu haftayı adeta bir bayram havasında tamamladı. Futboldan basketbola, hentboldan altyapı çalışmalarına kadar hemen her branşta elde edilen başarılar, sarı-kırmızılı camiada büyük bir sevinç ve gurur yarattı.

Süper Lig'de Avrupa kupaları mücadelesi veren Göztepe Futbol Takımı, önceki gün oynanan zorlu Antalya karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu kritik üç puan, sarı-kırmızılı ekibin hedefi doğrultusunda önemli bir virajı dönmesini sağladı.