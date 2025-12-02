Göztepe bayramı

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, bu haftayı adeta bir bayram havasında tamamladı. Futboldan basketbola, hentboldan altyapı çalışmalarına kadar hemen her branşta elde edilen başarılar, sarı-kırmızılı camiada büyük bir sevinç ve gurur yarattı.
Süper Lig'de Avrupa kupaları mücadelesi veren Göztepe Futbol Takımı, önceki gün oynanan zorlu Antalya karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu kritik üç puan, sarı-kırmızılı ekibin hedefi doğrultusunda önemli bir virajı dönmesini sağladı.
Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Göz-Göz, devre arasına üç maç kala Avrupa yolunda ciddi bir avantaj yakaladı.
LİDER İLE PUANINI EŞİTLEDİ
Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe Basketbol Takımı da hafta sonu deplasmanda Konya BBSK'yı 65-58 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Darüşşafaka maçındaki yenilginin ardından toparlanan sarı-kırmızılı ekip, üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Puanını lider Gaziantep Basket'le eşitleyen Göztepe, averaj farkıyla şimdilik dördüncü sırada bulunsa da ortaya koyduğu istikrarlı oyunla sezonun geri kalanına dair büyük umut verdi.
Hentbol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Göztepe Hentbol Takımı ise rakiplerine göz açtırmıyor. Son olarak Bağışçılar Vakfı'nı 37-25 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı yedi maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.