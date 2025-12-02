Göztepe’ye yeni stat sponsoru

Su yalıtım teknolojileri alanında öncü olan Isonem firmasıyla sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Organizasyona Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe CEO'su Kerem Ertan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Isonem Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ve Isonem CEO'su Erim Kurt katıldı.

KEREM ERTAN: TARİHİ BİR ANLAŞMA YAPTIK

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, kulüp tarihinin en önemli anlaşmalarından birini imzaladıklarını dile getirdi. Ertan, "Kulübümüz açısından son derece önemli bir gün geçiriyoruz. Göztepe tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşmalarını imzalayacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Isonem'le birlikte stat ismimiz Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak" dedi.

KUBİLAY KURT: DOĞUŞTAN GÖZTEPELİYİZ

Isonem Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt, doğuştan Göztepeli olduğunu belirterek, "Ben ve ailem doğuştan Göztepelidir. Biz Göztepe'yi bir felsefe bildik. Burada oynamış olduğumuz maçlarda, bu güzel stadımızda inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Böyle bir taraftar kitlesini dünyada hiçbir yerde bulamazsınız. Taraftarımız ailecek stada gelir ve bu stadın tribünlerinde takıma destek olurlar. Biz de İzmir'e nasıl destek oluruz diye düşündük. Hep birlikte karar aldık ve böyle bir destekle yola çıktık. İnanıyorum ki bu sene Avrupa'da da top koştururuz" diye konuştu.

ERİM KURT: İŞ BİRLİĞİMİZ UĞUR GETİRECEK

Isonem CEO'su Erim Kurt ise İzmir'in Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi. Göztepe'nin de İzmir'i en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiğini belirten Erim Kurt, "Biz işimiz dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde bulunduk. 6 bini aşkın bayi ağımızla dünyanın birçok farklı yerlerinde bulunduk. İzmir, Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel şehir güzel bir temsili hak ediyor. Göztepe tüm branşlarıyla bu temsili devam ettiriyor. Göztepe ve Isonem olarak iş birliği içine girdik. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Isonem Göztepe'ye şans getirecek" cümlelerini kurdu.