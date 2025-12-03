Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe maçı|CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Beyoğlu Yeni Çarşı – Göztepe maçının işte ilk 11'leri...
Beyoğlu Yeni Çarşı – Göztepe Maçının İlk 11'leri
Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih, Yiğit İfet Has, Alihan Kurtoğlu, Batuhan Ekinci, Burak Yamaç, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Arda, Emir Ali, Barış Zeren, Alperen Yılmaz, Ali Eren İyican
Göztepe: Mateusz, Allan Santos, Gomes, Ahmed Ildız, Olaitan, Efkan, İsmail Köybaşı, Mputu, Costa, Ogün Bayran
