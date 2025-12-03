Göztepe’nin rakibi Beyoğlu

Süper Lig'de Avrupa yarışını son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak dördüncü sırada sürdüren Göztepe, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek. Sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Burak Olcar'ın yöneteceği maç saat 18.00'de başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Maçın normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde kazanan takım seri penaltı atışları sonrası belli olacak. Geçen sezon kupada yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, Avrupa hedefi dolayısıyla kupada da gruplara kalmak için mücadele edecek.