Göztepe'ye büyük şok

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Göztepe, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya tek golle mağlup olarak kupa macerasına erken son verdi: 1-0. 6. dakikada Janderson, kaleci Muhammed Fatih'e kale önünde baskı yapmaya gitti.
Fatih'in uzaklaştırmak istediği top Janderson'a çarparak direğin yanından az farkla auta çıktı. 10'da Alperen'in pasında topla buluşan Barış'ın ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 37'de sol taraftan İsmail'in pasında Efkan, ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
DİREĞİ GEÇEMEDİLER
41'de sağ taraftan Ogün'ün ortasına ceza sahası sol çaprazında İsmail Köybaşı bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp dışarıya çıktı.
68'de sağ taraftan yapılan ortada ceza sahasında Tibet'in kafayla indirdiği topa Miroshi'nin penaltı noktasından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.
90+4'te sol taraftan Janderson'un ortasına kale önünde yükselen Arda Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Maç 1-0 sona erdi.
STOILOV'DAN KUPA ROTASYONU
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beyoğlu Yeni Çarşı maçına son oynadıkları lig maçına göre büyük bir rotasyon yaparak çıktı. Deneyimli teknik adam, Antalyaspor karşısında sahada olan Lis, Taha, Bokele, Efkan ve Janderson dışında tüm oyuncuları değiştirdi. Heliton, Cherni, Arda Okan, Dennis ve Miroshi yedek kulübesinde otururken, Juan kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerlerine ise Godoi, Ogün, Ahmed, Rhaldney, İsmail ve Olitan görev yaptı. He- Arda Okan, Miroshi ve Cherni ikinci yarıda oyuna dahil oldu.