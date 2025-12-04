Göztepe'ye büyük şok

90+4'te sol taraftan Janderson'un ortasına kale önünde yükselen Arda Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Maç 1-0 sona erdi.

STOILOV'DAN KUPA ROTASYONU

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beyoğlu Yeni Çarşı maçına son oynadıkları lig maçına göre büyük bir rotasyon yaparak çıktı. Deneyimli teknik adam, Antalyaspor karşısında sahada olan Lis, Taha, Bokele, Efkan ve Janderson dışında tüm oyuncuları değiştirdi. Heliton, Cherni, Arda Okan, Dennis ve Miroshi yedek kulübesinde otururken, Juan kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerlerine ise Godoi, Ogün, Ahmed, Rhaldney, İsmail ve Olitan görev yaptı. He- Arda Okan, Miroshi ve Cherni ikinci yarıda oyuna dahil oldu.