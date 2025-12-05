Göztepe'de Yusuf hamlesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya elenmenin şokunu yaşayan Göztepe'nin elinde Avrupa hedefi için sadece lig kaldı. Sarıkırmızılılar, bu doğrultuda en zayıf tarafı olan hücum hattını zenginleştirmek için girişimlerini hızlandırdı. Ara transfer döneminde özellikle Brezilya pazarına yönelen Göz-Göz, sürpriz bir isme daha kanca attı.
İzmir ekibi, lider Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve devre arası elinden çıkarmak istediği Yusuf Demir için devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarı planları arasında yer almayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim ilk resmi temasını gerçekleştirecek. Avusturya doğumlu olan ve kariyerinde Rapid Wien, Barcelona ve Basel gibi Avrupa ekiplerinin formasını da terleten Yusuf Demir, Haziran 2022'de Galatasaray'a transfer olmuştu.
ELİ RAHATLAYACAK
Ancak İstanbul devinde beklenen patlamayı yapamayan genç hücumcu gözden düştü. Sarıkırmızılı yönetim, teknik direktör Stanimir Stoilov'un planlarına uyan oyuncu için devreye giriyor. İlk etapta bonservisiyle transferi düşünülen oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü de masada. Bulgar teknik adam Stoilov, Yusuf hamlesiyle kanat bölgesinde elini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yurtdışında listesine aldığı alternatif isimleri de değerlendiriyor.
STOİLOV: SONUÇ UTANÇ VERİCİ
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beyoğlu maçının ardından sert konuştu. Alınan sonucun utanç verici olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok" ifadelerini kullandı.
KUPAYA ERKEN VEDA
Hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen, Süper Lig'de 4. sırada yer alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük şok yaşadı. Geçen sezon kupada 55 yıl sonra yarı final oynama başarısı gösteren Göztepe, bu sezon henüz çıktığı ilk sınavda 4. turda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a depasmanda 1-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Sahaya as kadroya yakın bir 11'le çıkmasına rağmen kupada yeni formata sahip gruplara kalamayan sarı-kırmızılılar hayal kırıklığı yaşadı.
32 ŞUT ÇEKTİ, GOL ATAMADI
Kendisinden 2 alt ligde yer alan rakibi karşısında 9 yabancısına sahada şans veren Göztepe, 10'uncu dakikada yediği gole bir türlü cevap veremedi. Maçta toplam 32 şut atan Göz- Göz, aradığı golü bir türlü bulamadı. 2'nci Lig'de bu sezon 13 maçta 2 galibiyetle 13'üncü sırada yer alan, bahis soruşturması kapsamında tam 8 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, güçlü rakibi karşısında direnerek kupadaki en sürpriz sonuçlardan birine imza attı.
YENİDEN ÇIKIŞ FIRSATI OLACAK
Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Yusuf Demir'e, taraftarı, şehir kültürü ve hedefleriyle dikkat çeken Göztepe'de kendisini yeniden kanıtlama fırsatı sunulacak. Transferdeki tek sorun, oyuncunun Galatasaray'dan aldığı yıllık 1 milyon Euro'ya yaklaşan maaşı olacak. Ancak Yusuf'un yeniden başlangıç yapma adına ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.