Haberler Göztepe Göztepe'de Yusuf hamlesi Göztepe'de Yusuf hamlesi Göztepe, Galatasaray’ın gözden çıkardığı genç futbolcu için devrede. Hücum hattında sorun yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, Aslan’da devre arası gönderilecek ilk isim olan 22 yaşındaki sağ kanada talip oldu. Oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde. HABER MERKEZİ









Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya elenmenin şokunu yaşayan Göztepe'nin elinde Avrupa hedefi için sadece lig kaldı. Sarıkırmızılılar, bu doğrultuda en zayıf tarafı olan hücum hattını zenginleştirmek için girişimlerini hızlandırdı. Ara transfer döneminde özellikle Brezilya pazarına yönelen Göz-Göz, sürpriz bir isme daha kanca attı.

İzmir ekibi, lider Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve devre arası elinden çıkarmak istediği Yusuf Demir için devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarı planları arasında yer almayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim ilk resmi temasını gerçekleştirecek. Avusturya doğumlu olan ve kariyerinde Rapid Wien, Barcelona ve Basel gibi Avrupa ekiplerinin formasını da terleten Yusuf Demir, Haziran 2022'de Galatasaray'a transfer olmuştu.