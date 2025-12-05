Tekke’den Göztepe’ye övgü

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Trabzonspor teknik patronu Fatih Tekke, pazar günü İzmir’de karşılaşacakları Göztepe için, “Türkiye’nin en zor deplasmanına gideceğiz” yorumunu yaptı.

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Avrupa ve zirve yarışını yakındıran ilgilendiren mücadelede Göztepe ve Trabzonspor, İzmir'de kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılar, 26 puanla dördüncü sırada yer alırken, bordomavililer ise 31 puanla zirvenin iki puan gerisinde 3. basamakta konumlanıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladıkları Van Spor mücadelesi sonrası Göztepe maçını değerlendirirken sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarına vurgu yaptı.

FOLCARELLİ BELKİ

Tekke, "Bu maçı unutup Göztepe maçına hazırlanacağız. Türkiye'nin en zor deplasmanına gideceğiz. Göztepe sahasında taraftarı önünde duygulu oynuyor. Eksiklerimiz var; cezalı Oulai oynayamayacak. Folcarelli umarız maça yetişir. Top kazanma becerisi yüksek oyuncularımızın olmayışı sorunlarımız arasında" diye konuştu. tu. Göztepe taraftarlarının pazar günü 20.00'de oynanacak mücadelede Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurmaları bekleniyor.

