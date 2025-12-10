Göztepe’de rota Nsimba

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'de, iç sahada alınan Trabzonspor yenilgisi sonrası forvet ihtiyacı yine baş gösterdi. Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, 90 dakika sonunda yaptığı açıklama ile ocak ayında forvet hattına üç golcü takviyesi yapacaklarını ifade etmişti.
Bulgar çalıştırıcının yönetimden istediği isimlerden biri ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Stoilov'un raporu doğrultusunda Belçika ekibi Dender forması giyen Bruny Nsimba ile ilgilendiği iddia edildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusunun, uygun bir bonservis bedeliyle kadroya kazandırılması planlanıyor.
Yurtdışında ve özellikle Brezilya pazarında birçok golcüyü listesine alan sarı-kırmızılı yönetimin, Nsimba için kulübü Dender'la önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun temsilcisi ile de temasa geçerek şartlarını sordu. Güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin Euro olan futbolcu kariyeri boyunca Belçika dışına çıkmadı.
TAKIMDA GOLCÜLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Göztepe'de sezon başında transfer edilen golcüler hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon takımın yıldızı Romulo'yu yaz döneminde Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bonservisle satan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı Janderson ve Ürdünlü İbrahim Sabra'dan verim alamadı. Brezilya Serie A takımı Vitoria'dan gelen Janderson, 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında görev alıp sadece 1 kez fileleri sarstı. 26 yaşındaki futbolcu sezonun ilk 3 maçında gol atıp 2 de asist yaptı. Sadece 7 maça çıkan ve oyuna sonradan dahil olan Sabra 1 gol atabildi.