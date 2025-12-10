Göztepe’de rota Nsimba

TAKIMDA GOLCÜLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Göztepe'de sezon başında transfer edilen golcüler hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon takımın yıldızı Romulo'yu yaz döneminde Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bonservisle satan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı Janderson ve Ürdünlü İbrahim Sabra'dan verim alamadı. Brezilya Serie A takımı Vitoria'dan gelen Janderson, 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında görev alıp sadece 1 kez fileleri sarstı. 26 yaşındaki futbolcu sezonun ilk 3 maçında gol atıp 2 de asist yaptı. Sadece 7 maça çıkan ve oyuna sonradan dahil olan Sabra 1 gol atabildi.

