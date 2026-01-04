Göz-Göz'e Viking geliyor

S port Republic yönetiminde genellikle yıldız adayı oyuncuları transfer eden Göztepe , uzun zaman sonra ilk kez star bir oyuncu ile ilgileniyor. Geçen sezon 20 milyon Euroluk değeri bulunan Fildişi Sahilli forvet Datro Fofana'yı Chelsea 'dan kiralayan Göz-Göz, Danimarka basınında çıkan iddialara göre, yine Fofana profilinde yıldız bir ismin peşine düştü.

İzmir temsilcisinin, Bundesliga ekibi Wolfsburg 'un 26 yaşındaki hücum oyuncusu Andreas Skov Olsen ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Göz-Göz'ün bu transferde en büyük kozu ise başkan Rasmus Ankersen 'in geçmişteki bağlantısı olduğu ifade edildi. Ankersen, daha önce Danimarka kulübü FC Nordsjaelland'de görev yaptığı dönemde Olsen ile birlikte çalışmıştı. Bu tanıdıklığın, transfer görüşmelerinde önemli bir avantaj sağlayabileceği dış basına yansıdı.

DANİMARKA İLE 37 MAÇ

Hücumun her bölgesinde oynayan hızlı, dribblingi güçlü ve sol ayağıyla etkili şutlar çeken bir tarza sahip olan Danimarkalı oyuncu, kariyerinde Nordsjaelland, Bologna, Club Brugge ve Ocak 2025'ten bu yana Wolfsburg'ta top koşturuyor. Danimarka Milli Takımı'nda 37 maçta 8 gol atan Olsen, toplam kariyerinde 300'e yakın maça çıkıp, 95 gol ve 49 asist gibi etkileyici bir katkı sağladı. Bu sezon ise Alman ekibiyle işler Olsen'in istediği gibi gitmedi. Bundesliga'da sadece 8 maçta forma giydi, 1 gol attı ve asist yapamadı. Toplam süre olarak 362 dakika sahada kaldı kaldı, Aralık ayında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı ve Ocak ortasında dönmesi bekleniyor. Az süre alması nedeniyle oyuncunun ayrılık istediği, Wolfsburg'un da kiralık formülüne sıcak baktığı belirtiliyor. Piyasa değeri 14-15 milyon Euro bandında olan Olsen için Süper Lig'den Samsunspor, Trabzonspor ve Beşiktaş da devrede. Ankersen takımının, hücum hattını güçlendirmek için İskandinav yıldızı, kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.